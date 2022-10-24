



Восемь дней до выборов: Нетаниягу преодолел барьер в 60 мандатов

Опрос газеты "Маарив" и портала Walla, опубликованный утром 24 октября показал, что блок Нетаниягу получает 61 мандат - и сможет сформировать правительство.



В то же время”блок перемен” получает только 55 мандатов."Хадаш-Тааль" получает четыре мандата.





Согласно результатам опроса, "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу является ведущей партией с 32 местами, за ней следует "Еш Атид" премьер-министра Яира Лапида с 23 местами.



"Религиозный сионисты" Смотрича и "Оцма иегудит" Бен-Гвира получат 14 мандатов, в то время как "Ха-махане ха-мамлахти" довольствуется лишь 12.



Сразу за ним идут ШАС во главе с Арье Дери с восемью мандатами, "Яадут А-Тора" с семью мандатами и НДИ с шестью мандатами. Следующими идут партии "Авода" и "Мерец" - у каждой по пять мест.



За ними следуют партии Раам и "Хадаш-Тааль" с четырьмя мандатами каждая.



Опрос также показывает, что ниже избирательного порога в настоящее время находятся: "Еврейский дом" во главе с Айелет Шакед (1,6%), "Балад" во главе с Сами Абу Шахадой (1,7%) и “пылающая молодежь” во главе с Адар Мухтар (0,1%).