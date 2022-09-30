



В США сравнили Бен-Гвира с Ку-клукс-кланом

Официальные лица из администрации Байдена, а также еврейские организации в Соединенных Штатах выразили обеспокоенность возможностью того, что глава правой партии "Оцма Иегудит", депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, будет назначен министром в следующем правительстве Израиля, если лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу удастся сформировать коалицию после выборов, которые состоятся в начале ноября.



Недавние опросы общественного мнения указывают на явную вероятность того, что крупнейшей израильской политической партии "Ликуд" удастся создать хотя бы минимальную коалицию из 61 члена Кнессета.



"Администрация с беспокойством следит за развитием событий, — сказал один высокопоставленный американский чиновник, — и очень обеспокоена возможностью того, что глава "Оцма Йехудит" будет назначен министром в будущем израильском правительстве".



"Это все равно, что поставить Ку-клукс-клан во власть", — сказал газете представитель американо-еврейской организации.



Он заявил, что включение Бен-Гвира в состав будущего правительства создаст большие проблемы для него и его коллег.



"Если Бен-Гвира назначат министром, это лишит нас нашей способности защищать Израиль", — предупредил чиновник.