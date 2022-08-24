



В Религиозном сионизме прокомментировали результаты праймериз

Депутат Кнессета, председатель блока "Религиозный сионизм" Орит Струк дала интервью Network B, в котором высказалась о результатах праймериз и прокомментировала политическую ситуацию в преддверии выборов.



“Я заинтересована в нашем объединении с “Оцма Йехудит”, я действительно считаю, что главная цель, которая должна стоять перед нашими глазами — это победа на выборах. Победа на выборах имеет решающее значение для будущего государства Израиль”, — заявила она.



“Мы дошли до того, что руль страны был передан в руки Лапида и Бени Ганца, а все охранники справа, которые должны были следить за тем, что делают эти двое, очень безответственно оставили руль в левых и опасных руках”, - продолжила Струк.



“Каждое утро я просыпаюсь и спрашиваю себя, что сегодня сделает Лапид и кто позаботится о том, чтобы он этого не сделал. Мы стали нянями вместо Гидеона Саара, Айелет Шакед, Зеева Элькина и Нафтали Беннета. Они обещали, что будут контролировать и балансировать, а на самом деле они пошли решать личные вопросы, и теперь страна находится в очень плохих руках”, - добавила она.

