



"В Кейсарии создан бандитский союз каханистов и бибистов"

Лидер партии Мерец Захав Гальон в выступила на мероприятии Шабаттарбут в городе Беэр-Шева.



Госпожа Гальон рассказала собравшимся о сложившейся политической ситуации: “Вчера в Кейсарии был создан бандитский союз, Альянс Биби, Смотрича и Бен-Гвира, союз бибистов и каханистов".



Относительно возможного союза Мерец и Авода Гальон сказала: “Если я увижу что одна из партий, и этой партией не будет Мерец, не преодолеет избирательный барьер, я попрошу Мейрав о встрече. Мы умные женщины, мы сумеем договориться”.

