



Условия "единства": Шакед первая в ротации, Нетаниягу - второй



Депутат партии Ямина Матан Кахана ведет переговоры с бывшим лидером партии, ныне главой Руах Циони по вопросу о возможном включении в ее предвыборный список.



Кахана выдвинул собственное условие, на котором готов поучаствовать в проекте Шакед. Оно заключается в создании ротационного “правительства национального единства” причем Шакед будет первой в ротации, а Биньямин Нетаниягу - вторым.



Шакед отвергла это условие. Кахана оказался в затруднительном положении. Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц предлагает ему лишь 10-е “пограничное” место в своем списке. Кахону также готов подобрать лидер Еш Атид Яир Лапид, но для Лапида важнее бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот, которому он готов представить более высокое место в списке, что оттесняет Кахану в задние ряды.