



У Ганца нет шансов сформировать правительство - Нетаниягу

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу считает, что у Бени Ганца нет шансов сформировать правительство Израиля.



"Нашей стране нужно стабильное правительство, иначе мы окажемся на шестых выборах или в правительстве, которое падет через несколько месяцев", — заявил Нетаниягу.



"Ганц говорит, что может сформировать такое правительство, и пытается скрыть тот факт, что он и Лапид не могут сформировать стабильное правительство, и все опросы это доказывают. У них 50 мест с Мерец, Авода и Либерманом. Им нужны Тиби и Мансур Аббас, но даже тогда у них нет 61 места", — добавил он.



По мнению лидера оппозиции, "это правительство, которое не будет создано,но, если и будет установлено, то падет в течение нескольких месяцев".