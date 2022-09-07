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У Ганца нет шансов сформировать правительство - Нетаниягу
07.09.2022 09:18 Александр Юзовский

У Ганца нет шансов сформировать правительство - Нетаниягу

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу считает, что у Бени Ганца нет шансов сформировать правительство Израиля.

"Нашей стране нужно стабильное правительство, иначе мы окажемся на шестых выборах или в правительстве, которое падет через несколько месяцев", — заявил Нетаниягу.

"Ганц говорит, что может сформировать такое правительство, и пытается скрыть тот факт, что он и Лапид не могут сформировать стабильное правительство, и все опросы это доказывают. У них 50 мест с Мерец, Авода и Либерманом. Им нужны Тиби и Мансур Аббас, но даже тогда у них нет 61 места", — добавил он.

По мнению лидера оппозиции, "это правительство, которое не будет создано,но, если и будет установлено, то падет в течение нескольких месяцев".

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