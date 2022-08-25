Тупик: Смотрич не преодолеет избирательный барьер
После решения религиозных сионистов и Оцма Йехудит о том, что они пойдут на выборы порознь 12-й канал израильского ТВ опубликовал новый опрос общественного мнения.
Результаты опроса таковы:
Ликуд - 34 мандата
Еш Атид - 23
Махане Мамлахти - 13
Оцма ФЙехудит - 9
ШАС - 8
Яадут А-Тора - 7
Мерец - 6
Объединенный Арабский Список - 5
НДИ - 5
Авода - 5
РААМ - 5
Религиозные сионисты Бецалеля Смотрича не преодолеют избирательный барьер и получат 2,89% голосов
Руах Ционит Аелет Шакед не преодолеет избирательный барьер и получат 1,8% голосов.
Блок Нетаниягу получает 58 мандатов. Левоцентристский блок получает 57 мандатов.
В сценарии, когда Бен-Гвир и Смотрич идут на выборы одним списком они получают 11 мандатов, забрав при этом 1 мандат у Ликуда, который получит 33 депутатских места. Также на один мандат меньше - 22 получит Еш Атид.
На вопрос о том, кого они предпочитают в качестве премьер-министра 45% ответили Нетаниягу, 32% ответили - Лапид и 18% - ни тот, ни другой.