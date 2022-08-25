



Тупик: Смотрич не преодолеет избирательный барьер

После решения религиозных сионистов и Оцма Йехудит о том, что они пойдут на выборы порознь 12-й канал израильского ТВ опубликовал новый опрос общественного мнения.



Результаты опроса таковы:



Ликуд - 34 мандата



Еш Атид - 23



Махане Мамлахти - 13



Оцма ФЙехудит - 9



ШАС - 8



Яадут А-Тора - 7



Мерец - 6



Объединенный Арабский Список - 5



НДИ - 5



Авода - 5



РААМ - 5



Религиозные сионисты Бецалеля Смотрича не преодолеют избирательный барьер и получат 2,89% голосов



Руах Ционит Аелет Шакед не преодолеет избирательный барьер и получат 1,8% голосов.



Блок Нетаниягу получает 58 мандатов. Левоцентристский блок получает 57 мандатов.



В сценарии, когда Бен-Гвир и Смотрич идут на выборы одним списком они получают 11 мандатов, забрав при этом 1 мандат у Ликуда, который получит 33 депутатских места. Также на один мандат меньше - 22 получит Еш Атид.



На вопрос о том, кого они предпочитают в качестве премьер-министра 45% ответили Нетаниягу, 32% ответили - Лапид и 18% - ни тот, ни другой.