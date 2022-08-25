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Тупик: Смотрич не преодолеет избирательный барьер
25.08.2022 09:18 Аркадий Бочаровский

Тупик: Смотрич не преодолеет избирательный барьер

После решения религиозных сионистов и Оцма Йехудит о том, что они пойдут на выборы порознь 12-й канал израильского ТВ опубликовал новый опрос общественного мнения.

Результаты опроса таковы:

Ликуд - 34 мандата

Еш Атид - 23

Махане Мамлахти - 13

Оцма ФЙехудит - 9

ШАС - 8

Яадут А-Тора - 7

Мерец - 6

Объединенный Арабский Список - 5

НДИ - 5

Авода - 5

РААМ - 5

Религиозные сионисты Бецалеля Смотрича не преодолеют избирательный барьер и получат 2,89% голосов

Руах Ционит Аелет Шакед не преодолеет избирательный барьер и получат 1,8% голосов.

Блок Нетаниягу получает 58 мандатов. Левоцентристский блок получает 57 мандатов.

В сценарии, когда Бен-Гвир и Смотрич идут на выборы одним списком они получают 11 мандатов, забрав при этом 1 мандат у Ликуда, который получит 33 депутатских места. Также на один мандат меньше - 22 получит Еш Атид.

На вопрос о том, кого они предпочитают в качестве премьер-министра 45% ответили Нетаниягу, 32% ответили - Лапид и  18% - ни тот, ни другой.

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