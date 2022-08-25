



"Только не Биби". Захава Гальон готова на "все"

Председатель партии "Мерец" Захава Гальон заявила, что можно достичь широких коалиционных соглашений с Авигдором Либерманом, Аелет Шакед и Гидеоном Сааром в следующем правительстве.



Она отметила, что поддержит любое "объединительное движение", чтобы не дать Биньямину Нетаниягу получить 61 место в Кнессете. Также Гальон считает, что представителей арабской общественности "следует рассматривать как законных партнеров в правительстве", сообщает "Аруц Шева".



"Я не наивна, но думаю, что можно достичь широких договоренностей по одному вопросу, который, на мой взгляд, является главным - когда мы говорим "только не Биби", это не Биби-человек, это целое мировоззрение, это идеология. Я поддержу любое объединительное движение, если будет казаться, что одна из партий находится в опасности, я не буду рисковать и вместо этого пойду на этот шаг к спасению блока, чтобы не дать Нетаниягу получить 61 место. Я уже заявила, что для меня это не дилемма", - сказала Гальон.



Новоизбранная лидер "Мерец" также подчеркнула: "Представителей арабской общественности также следует рассматривать как законных партнеров в правительстве. Даже Объединенный Список. Я не исключаю какого-либо партнерства с представителем арабских граждан Израиля.