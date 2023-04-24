



Террористическая организация приняла ответственность за теракт в Иерусалиме

Террористическая организация “Силы Галилеи – Одинокие волки”, действующая по инициативе “Хизбаллы”, опубликовала заявление, в котором приветствовала теракт, совершенный в Иерусалиме, и утверждала, что операция проводилась в рядах организации.



Отмечено, что “действие было совершено одним из волков-одиночек по милости Аллаха, и Он (Аллах) избрал его мучеником на пути освобождения”.

По словам организации, “эта акция внутри Иерусалима подчеркивает, что вам не будет места в нашей стране”.



В конце сообщения было прозвучала прямая угроза Израилю: “Подчеркиваем, что ближайшие часы и дни будут полны неожиданностей”.



Следует отметить, что на данный момент нет подтверждения того, что виновник давки является членом какой-либо террористической организации. В последние недели организация “Силы Галилеи” подстрекала палестинцев к совершению терактов, публикуя видеоролики, обучающие наносить удары ножом, стрелять и готовить взрывные устройства.