



Сюрприз: У НДИ - шесть мандатов

Израильские СМИ сообщают, что после подсчета большей части бюллетеней в двойных конвертах изменилась картина расстановки сил в будущем Кнессете.



Партия НДИ получает шесть мандатов. В версии корреспондента 12-го канала, при этом количество мест в Кнессете партии Хадаш-Тааль сокращается до четырех.



По другой версии, НДИ получает мандат за счет Яадут А-Тора, и, таким образом, количество мандатов блока Нетаниягу сокращается до 64.



Осталось подсчитать еще примерно 60 тысяч бюллетеней в дойных конвертах.