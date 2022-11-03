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Сюрприз: У НДИ -  шесть мандатов
03.11.2022 15:04 Аркадий Бочаровский

Сюрприз: У НДИ -  шесть мандатов

Израильские СМИ сообщают, что после подсчета большей части бюллетеней в двойных конвертах изменилась картина расстановки сил в будущем Кнессете.

Партия НДИ получает шесть мандатов. В версии корреспондента 12-го канала, при этом количество мест в Кнессете партии Хадаш-Тааль сокращается до четырех.

По другой версии, НДИ получает мандат за счет Яадут А-Тора, и, таким образом, количество мандатов блока Нетаниягу сокращается до 64.

Осталось подсчитать еще примерно 60 тысяч бюллетеней в дойных конвертах.

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