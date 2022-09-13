



Список Еш Атид на выборы

Партия Еш Атид опубликовала список, с которым примет участие на выборах в кнессет 25-го созыва.



Список Еш Атид получился следующим:



премьер-министр Яир Лапид

министр Орна Барбивай

министр Меир Коэн

министр Карин Эльхарар

министр Мерав Коэн

министр Йоэль (Константин) Развозов (серебряный призер чемпионатов Европы по дзюдо)

министр Элазар Штерн

председатель кнессета Мики Леви

депутат Мерав Бен-Ари

депутат Рам Бен-Барак

заместитель министра Йоав Сегалович

депутат Боаз Топоровски

бывшый депутат Новой надежды Михаль Шир

заместитель министра Идан Ролл

депутат Юрай Лахав-Херцано

депутат Владимир Белиак

депутат Рон Кац

Мати Харкави

депутат Татьяна Мазарская

депутат Ясмин Сакс-Фридман

адвокат Дебби Битон

депутат Моше (Кинли) Тур Пас

депутат Саймон Дэвидсон (пловец и тренер)

Наор Шири

Шели Таль Мирон

Ярон Леви (бывший дзюдоист)

адвокат Ади Азуз

адвокат Оз Хаим

Мухаммед Абу Альхиджа («Шоко»)

Михаль Славни Кабабиа

Рони Пантанеш Малахи

Томер Винер

Ронит Эренфройнд

Сагит Гамалиэль

Хана Голь

Доктор Лидия Хатуэль (фехтовальщик и участник крупнейших спортивных форумов)