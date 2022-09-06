



Спецсоветник по избирательной кампании Ликуда отказался от должности

Известный политконсультант Моше Клюгхафт отказался заниматься предвыборной кампанией Ликуда.

По данным Маарив, об этом он написал в Instagram.

Клюгхафт объявил, что не претендует на должность специального советника по избирательной кампании.

Что примечательно, соответствующее заявление он сделал буквально через 48 часов после назначения. Причину решения Клюгхафт объяснять не стал.

Ранее в Ликуде сообщали, что Клюгхафт работал с Нетаниягу во время подписания "Соглашений Авраама", а также руководил избирательной кампанией Нафтали Беннета в 2013 и 2015 годах.

Год назад Бенет назначил его своим стратегическим советником.