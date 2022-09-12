



Смотрич: "Шакед не может рисковать и терять голоса"

Лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич высказался о расколе в партии "Руах Ционит", а также разрыв между Аелет Шакед и Йоазом Хенделем.



"Меня порадовало заявление Шакед о том, что она, наконец, понимает, что это правительство было ошибкой. Я думаю, что, если она честна, она не может рисковать и тратить голоса попусту. У нее нет шансов пройти избирательный барьер", - заявил Смотрич в интервью 13-му каналу израильского ТВ.



Смотрич добавил: "Мы не чувствуем угрозы, и я надеюсь, что в окончательных результатах мы вырастем еще больше. Мы становимся сильнее, и наши избиратели стабильны, но меня беспокоит одно: я хочу, чтобы после выборов было сформировано еврейское, сионистское и националистическое правительство, которое хорошо для Израиля, и то, что угрожает, это пустая трата голосов".