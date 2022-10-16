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Смотрич опасается: Нетаниягу может выбрать Ганца
16.10.2022 20:25 Ольга Белозерова

Смотрич опасается: Нетаниягу может выбрать Ганца

Председатель блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич опасается, что в ночь выборов Биньямин Нетаниягу может обратиться к нынешнему министру обороны Бени Ганцу с просьбой сформировать правительство, оставив религиозных сионистов в оппозиции.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Нетаньяху говорит четко и стремится к правому правительству, однако я не обманываю себя. Я знаю, что на следующий день после выборов в СМИ начнется сумасшедшая кампания, и, возможно, международные органы попытаются создать ситуацию, вынуждающую Нетаньяху присоединиться к левым и Ганцу",  - заявил Смотрич в интервью 12-му каналу израильского ТВ.

Политик подчеркнул: "Если мы получим 15 или 16 мандатов, обязательно будет правое правительство, и "Ликуд" не пойдет с Ганцем. У нас также будет легитимность для получения значительных портфелей. Важны портфели обороны, финансов, транспорта и юстиции. Знаете что? Наша партия получит три, четыре, пять министерств, и вместе мы создадим изменения". 

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