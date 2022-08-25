



Смотрич не присоединится к Шакед

Лидера блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич отказался баллотироваться вместе с партией Аелет Шакед "Руах Ционит".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Я не присоединюсь к Аелет Шакед на этих выборах, потому что я хочу правое правительство, а она этого не хочет. Я хочу исправить систему правосудия, а она этого не делает. Мое удостоверение личности в политике - это то, что у меня есть слово и доверие, и мне можно доверять. Я не пойду с людьми, чье слово не имеет цены", - подчеркнул Смотрич.