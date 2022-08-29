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Смотрич и Бен-Гвир получат 12 мандатов
29.08.2022 07:43 Аркадий Бочаровский

Смотрич и Бен-Гвир получат 12 мандатов

Новый опрос общественного мнения, проведенный институтом Panels Politics демонстрирует, что в результате объединения Оцма Йехудит и религиозных сионистов новый правый предвыборный список может рассчитывать на 12 мандатов в Кнессете.

Данные опроса выглядят так:

Ликуд - 32 мандата

Еш Атид - 23

Махане Мамлахти - 13

ШАС - 8

Яадут А-Тора - 7

Объединенный Арабский Список - 6

Авода - 5

Мерец - 5

НДИ - 5

РААМ - 4

Правый блок, таким образом, получает 59 мандатов, левый блок с РААМ - 55.

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