Смотрич и Бен-Гвир получат 12 мандатов
Новый опрос общественного мнения, проведенный институтом Panels Politics демонстрирует, что в результате объединения Оцма Йехудит и религиозных сионистов новый правый предвыборный список может рассчитывать на 12 мандатов в Кнессете.
Данные опроса выглядят так:
Ликуд - 32 мандата
Еш Атид - 23
Махане Мамлахти - 13
ШАС - 8
Яадут А-Тора - 7
Объединенный Арабский Список - 6
Авода - 5
Мерец - 5
НДИ - 5
РААМ - 4
Правый блок, таким образом, получает 59 мандатов, левый блок с РААМ - 55.