



Смотрич и Бен-Гвир получат 12 мандатов

Новый опрос общественного мнения, проведенный институтом Panels Politics демонстрирует, что в результате объединения Оцма Йехудит и религиозных сионистов новый правый предвыборный список может рассчитывать на 12 мандатов в Кнессете.



Данные опроса выглядят так:



Ликуд - 32 мандата



Еш Атид - 23



Махане Мамлахти - 13



ШАС - 8



Яадут А-Тора - 7



Объединенный Арабский Список - 6



Авода - 5



Мерец - 5



НДИ - 5



РААМ - 4



Правый блок, таким образом, получает 59 мандатов, левый блок с РААМ - 55.