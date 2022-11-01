



Скандал: житель Нетании возле избирательного участка тер тфилин об гениталии

Возле избирательного участка в Нетании произошел скандальный инцидент.

Подошедший к киоску местный житель взял тфилин и начал тереть его об гениталии поверх штанов.

Этот момент возмущенные граждане сняли на видео. Окружающие кричали, чтобы мужчина перестал вести себя столь неподобающим образом.

В итоге, полиция задержала избирателя за оскорбление чувств верующих путем ненадлежащего использования тфилина.

Инцидент произошел возле школы, где проходило голосование.

По данным израильских СМИ, задержанным оказался сторонник Мерец. Между тем, во фракции сказали, что не знают, кто этот человек.

"Этот человек не известен никому из Мерец и, по всей видимости, это самозванец, который пытается нам навредить. Заявление будет подано в полицию", — сказали в Мерец.