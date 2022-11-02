



Симха Ротман: На нашей вечеринке были люди всех сексуальных ориентаций

Депутат Кнессета от религиозного сионизма Симха Ротман сказал радиостанции Галей ЦАХАЛ: "Вчера на нашу вечеринку по случаю победы на выборах пришли люди всех сексуальных ориентаций, танцевали со всеми и вместе с нами праздновали большую победу религиозного сионизма".



"Видимо, они знают что-то, чего до сих пор не понимают в некоторых новостных студиях", — завил Ротман.



Удивленный услышанным, интервьюер спросил, действительно ли представители ЛГБТ участвовали в голосовании по результатам выборов в партии "Религиозный сионизм", представляющей собой альянс крайне правых партий, в который входит анти-ЛГБТ-фракция "Ноам".



"Термин "ЛГБТ" мне не очень понятен, потому что я никогда не определял людей по их сексуальной ориентации, но ЛГБТ-люди танцевали и праздновали вместе с нами… ", — добавил Ротман.



Если бы представители ЛГБТ-сообщества действительно присутствовали прошлой ночью на вечеринке, посвященной результатам выборов "Оцма Иегудит", они делили бы комнату с Бенци Гопштейном, главой гомофобной организации против смешанных браков "Лехава", которая получила приветствие от Бена-Гвира в его благодарственной речи после выборов. Подтверждений от представителей израильского ЛГБТ-сообщества и организаций в публичном пространстве пока не прозвучало.