



Сильман, Шикли и Саада: глава "Ликуд" объявил своих кандидатов

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выбрал своих кандидатов в список "Ликуда".



Среди них: Идит Сильман, Амихай Шикли, Моше Саада, Цега Мелаку и Йосси Фукс.



Шикли был определен на 14-е место, Сильман - на 16-е. Моше Саада определили на 28-е место. Как отмечает Times of Israel, эфиопский писатель Цега Мелаку и адвокат Йосси Фукс находятся дальше по списку и не считаются реальными для прохода в следующий Кнессет.



Как сообщает Jerusalem Post, выбор Нетаниягу был принят секретарем "Ликуда".



В списке кандидатов Нетаниягу есть несколько политических деятелей, которые вызывали споры во время их деятельности при предыдущем правительстве.



Идит Сильман была членом "Ямина". Ее отставка з коалиционного правительства премьер-министра Нафтали Беннета поставила его в неустойчивое положение и способствовала роспуску Кнессета. Тогда Сильман заявляла, что ее решение уйти в отставку было основано на ее сионистских и националистических ценностях. Также она призывала других последовать ее примеру.



Амихай Шикли был объявлен дезертиром из партии "Ямина". Он заявлял, что Беннет и Шакед "смертельно навредили демократии" и "нанесли ей огромный ущерб". 12 июля он подал в отставку из Кнессета, чтобы подготовить почву для своего баллотирования от "Ликуда".



Моше Саада занимал пост заместителя начальника МАХАШ в прошлом. Лето он попал в заголовки газет со взрывными заявлениями о том, что члены правоохранительного истеблишмента Израиля были готовы игнорировать незаконную деятельность из-за опасений, что вмешательство в этот вопрос нанесет ущерб усилиям по судебному преследованию Нетаниягу. Саада резко раскритиковал бывшего начальника полиции Ронни Альшейха и бывшего государственного прокурора Шая Ницана. Эта критика усилила его поддержку среди членов "Ликуда".