



Сильман предоставят 16-е место в списке Ликуда

Источник в партии Ликуд сообщил корреспонденту портала Сругим. что бывшей главе коалиции Идет Сильман будет "забронировано" 16-е место в предвыборном списке партии.



C тем, чтобы получить эту "бронь", Сильман должна будет формально выйти из фракции Ямина и покинуть Кнессет.



В случае, если это произойдет, в Ямина останутся только три члена - Аелет Шакед, Нир Орбах и Йом Тов Кальфон - после того, как о выходе из партии объявил депутат Абир Кара.



Ранее израильские СМИ сообщили о том, что еще один бывший член Ямина - Амихай Шикли получит 14-е место в списке Ликуда.

