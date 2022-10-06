



Сильман будет баллотироваться в Кнессет в списке "Ликуд"

Партия "Мерец" отозвала свою апелляцию в БАГАЦ на решение Центральной избирательной комиссии не отстранять Идит Сильман от участия в предстоящих выборах.



Сильман была членом Кнессета от коалиционной партии "Ямина", прежде чем она покинула партию в мае, помогая свергнуть правительство. Летом она официально перешла в "Ликуд" и баллотируется в партийном списке.



БАГАЦ призвал "Мерец" отозвать апелляцию против Сильман, предупредив, что в противном случае он вынесет решение против них.



Этот шаг открывает Сильман возможность участвовать в списке "Ликуд" на предстоящих выборах.

