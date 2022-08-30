



Шломо Караи о призыве Полларда: тебя предали один раз и предадут снова



Депутат Кнессета от партии Ликуд Шломо Караи прокомментировал призыв Джонатана Полларда на предстоящих выборах голосовать за Аелет Шакед.



Караи написал в твиттере: “Это все равно, что снова пойти на разведку ради человека, который тебя уже один раз предал. Тот, кто тебя предал и бросил - снова предаст и бросит. Тот кто тебя обманул один раз - обманет и второй”.



Позднее, под волной критики в сетях Караи удалил пост и сообщил, что относится к Полларду с большим уважением.