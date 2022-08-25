



Ширли Пинто: Аелет Шакед поддержит "узкое" правительство Нетаниягу

Депутат Кнессета Ширли Пинто, после того, как перешла из Ямина в Махане Мамлахти дала интервью порталу ynet.



Пинто сообщила: "Я говорила с Аелет Шакед. Из этого разговора я поняла, что она, скорее всего “дополнит” коалицию Нетаниягу и позволит создать ему “узкое правительство”, которое будет опираться на поддержку 61 депутата. После четырех предвыборных кампаний нам необходимо широкое правительство и разнообразная коалиция. Наша цель - принести стабильность гражданам Израиля и создать широкое правительство”.

