



Шикли отстранен от участия в выборах. "Ликуд" обещает обжаловать решение

Шикли, который на последних выборах был избран от партии "Ямина", но голосовал за оппозицию с тех пор, как правительство было приведено к присяге в июне прошлого года, ушел из Кнессета в июле. Уход состоялся в рамках сделки, чтобы избежать санкций на выборах против него за выход из своей партии, что помешало бы ему баллотироваться от другой партии.



Но Центральная избирательная комиссия постановила, что Шикли не следовал правилу уйти в отставку вскоре после выхода из партии с которой он участвовал в выборах. Это постановление отменило условия сделки, которую он заключил в суде Иерусалима в июле.



"Ликуд" обещает обжаловать это решение в Верховном суде, который ранее почти всегда отменял такие решения.



Между тем, Центральная избирательная комиссия отклонила аналогичную петицию против бывшего депутата "Ямины" Идит Сильман, позволив ей баллотироваться от "Ликуд".

