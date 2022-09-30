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Шикли и "Ликуд" подали апелляцию в Верховный суд по поводу дисквалификации
30.09.2022 12:30 Евгения Маркова

Шикли и "Ликуд" подали апелляцию в Верховный суд по поводу дисквалификации

Бывший депутат Кнессета Амихай Шикли и партия "Ликуд" подали сегодня, в пятницу, апелляцию в Верховный суд по поводу отстранения Шикли от участия в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о снятии кандидатуры Шикли после обращения в комиссию по этому поводу от имени Движения за качество власти, к которому присоединилась и фракция "Мерец".

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил в четверг, что экс-депутат Кнессета Амихай Шикли станет министром, если лидер "Ликуд" вернется к власти.

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