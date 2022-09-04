



Шакед о Нетаниягу и Смотриче: льют яд в уши людям

Министр внутренних дел и глава партии "Руах Ционит" Аелет Шакед обвинила Биньямина Нетаниягу и Бецалеля Смотрича в подстрекательстве и лжи.



"Основные линии правительства были правыми, и общественность не должна реагировать на подстрекательство и ложь — пусть смотрят на факты", - заявила она.



По ее словам, Нетаниягу и Смотрич "капали ядом и лили яд в уши людям"



Шакед спросили, поддержит ли она Нетаниягу, на что она ответила: "Я выложу на стол один вариант единого правительства — это должно стать ответом на проблемы Государства Израиль. Я также думаю, что Нетаниягу должен освободить свое место, но есть избиратели, которые голосуют за него, и это следует уважать, это демократическая страна".