



Шакед набрала всего 80 000 голосов и поддержала Нетаниягу

Несмотря на все усилия партия "Еврейский дом" вместе с Аелет Шакед упала гораздо ниже избирательного порога, набрав всего 80 000 голосов, или около 1,8% (при пороге в 3,25%).



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Шакед поблагодарила партийных активистов за поддержку, сказав им, что они "сражались как львы" на протяжении всего избирательного периода.



"Мы знали, что это была очень трудная битва, но мы пошли со своей правдой, со своей идеологией. И наш голос - важный голос, и мы продолжим делать так, чтобы его услышали", - заявила Аелет Шакед.



Кроме этого, она пожелала удачи Биньямину Нетаниягу, лидеру партии "Ликуд".



"А Биньямину Нетаниягу если результаты действительно верны, поздравления, удачи, и пусть он на четыре года установит правое правительство, которое вернет страну к функционированию", - сказала Шакед.