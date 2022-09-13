



Шакед: буду рекомендовать Нетаниягу на следующих выборах



Министр внутренних дел Аелет Шакед сообщила, что возможно будет рекомендовать Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра после следующих выборов.



Выступая на конференции городских инженеров и архитекторов в Эйлате Шакед сказала: “Посмотрим, кто получит наибольшее число мандатов и может сформировать правительство - и тогда решим”.



Комментируя собственную политическую ситуацию Шакед сказала: “Я провалила все, что имело отношение к пиару и самомаркетингу”.