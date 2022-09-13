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Шакед: буду рекомендовать Нетаниягу на следующих выборах
13.09.2022 07:33 Аркадий Бочаровский

Шакед: буду рекомендовать Нетаниягу на следующих выборах


Министр внутренних дел Аелет Шакед сообщила, что возможно будет рекомендовать Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра после следующих выборов.

Выступая на конференции городских инженеров и архитекторов в Эйлате Шакед сказала: “Посмотрим, кто получит наибольшее число мандатов и может сформировать правительство - и тогда решим”.

Комментируя собственную политическую ситуацию Шакед сказала: “Я  провалила все, что имело отношение к пиару и самомаркетингу”.

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