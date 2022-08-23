



ШАБАК потребовал от ПА не вмешиваться в израильские выборы



19 августа в эфире программы Ульпан Шиши 12-го канала израильского ТВ прозвучали разоблачения о том, что шеф разведки палестинской автономии встретился с депутатами Объединенного Арабского Списка.



Глава палестинской разведки, Маджид Фарадж, встретился с двумя депутатами Арабского Списка и выразил озабоченность в связи прогнозируемым низким уровнем участия арабских избирателей в выборах и перспективой победы на них Биньямина Нетаниягу.



В ответ ШАБАК выпустил жесткое предупреждение главам ПА о невмешательстве в выборы в Кнессет.



На юридическом уровне ПА, в соответствии с существующими соглашениями, обязана соблюдать израильский суверенитет. В прошлом Израиль уже действовал для предотвращения подобной активности и применял соответствующие законные средства.



ШАБАК опасается того, что иранские и российские элементы попытаются вмешаться в выборы. Это привело к началу “Операции Демократия” нацеленной против вмешательства упомянутых иранских и российских элементов. Речь идет, в первую очередь, о попытках поляризовать израильское общество с помощью пропаганды в социальных сетях.



Во время прошлых выборов ШАБАК удалил из сети около 140 тысяч иранских ботов. Сейчас эта деятельность возобновлена и ШАБАК уже начал “чистить” сеть от враждебных элементов.