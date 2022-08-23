



Сегодня: праймериз в Религиозном сионизме и партии "Мерец"

Сегодня состоятся праймериз в блоке Религиозный сионизм и партии "Мерец", сообщает израильская пресса.



Членам Религиозного сионизма предстоит выбрать, кто займет места в списке после лидера блока Бецалеля Смотрича.



Члены "Мерец" будут выбирать не только членов списка, но и председателя. За это место борются Захава Гальон и Яир Голан.



Как отмечается, праймериз в Религиозном сионизме и "Мерец" будут проходить в цифровом формате, поэтому результаты ожидаются уже сегодня вечером.