



Саар о союзе с Ганцем: "Мы объединились, чтобы не вернулся Нетаниягу"

Министр юстиции Израиля и лидер партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар в программе "Встреча с прессой" объяснил, для чего они с Бени Ганцем ("Кахоль Лаван") объединились накануне выборов.



"Мы объединились, чтобы Нетаниягу не вернулся. Мы не вернем Нетаниягу, даже в качестве заместителя премьер-министра. Между мной и Ганцем существует полное взаимопонимание по этому вопросу. Ганц и я пошли на этот союз, потому что мы думали, что это будет хорошо для нас обоих. Мы подробно рассмотрели все вопросы и достигли договоренностей по 95 % из них",- рассказал Саар.



Также министр отметил, что если блок Нетаниягу не наберет 61 мандат, тон а следующий день после выборов "произойдут далеко идущие события".