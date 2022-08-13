



Саар: "Если Шакед и Хендель пройдут в Кнессет, Нетаниягу будет премьером"

Министр юстиции Израиля и лидер партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар дал интервью на 12-м канале израильского ТВ и высказался о предстоящих выборах.



По его мнению, Биньямин Нетаниягу станет новым премьер-министром, если в Кнессет пройдет партия "Руах Ционит", которую основали Аелет Шакед и Йоаз Хендель.



"Что касается Аелет Шакед и Йоаза Хенделя, я не думаю, что они преодолеют избирательный порог, но если они это сделают - Биньямин Нетаниягу будет премьер-министром", - сказал Саар.