



Ревиталь Свит предложили 16-е место в избирательном списке альянса Ганца-Саара

Гади Айзенкот предложил Ревиталь Свид, бывшему депутату Кнессета от "Авода", 16-е место в избирательном списке "Махане Мамлахти". Ганц и Саар поддержали предложение.



В настоящее время Свид является членом исполнительного комитета ассоциации "Яд Бен-Гурион", воглавляет которую Айзенкот. Свид пока рассматривает предложение и, как ожидается, озвучит свое решение после возвращения из отпуска во вторник. В "Махане Мамлахти" решили пока не комментировать предложение Айзенкота.



До избрания в Кнессет в 2015 году, Свид была известным адвокатом по уголовным делам. Одним из громких дел, в которых она принимала участие как защитник, было дело Мари Пизм, осужденной за подстрекательство к убийству собственной дочери Роуз Пим. Также за время своей адвокатской деятельности Ревиталь Свит довелось представлять в суде интересы преступных кланов в Нетании.



Вчера официально были объявлены имена, возглавляющие избирательный список нового политического альянса "Махане Мамлахти". Номер один в списке – лидер "Кахоль Лаван" и нынешний министр обороны Бенни Ганц. Следом за ним идет министр юстиции и глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар. Третье место занимает Бывший глава штаба ЦАХАЛа полковник Гади Айзенкот.



В рамках договоренностей между лидерами альянса, Айзенкот предложит кандидатуры на 9, 16 и 18 места.

