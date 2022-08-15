



"Религиозный сионизм" может объявить о распаде уже сегодня



Израильские СМИ сообщают, ультраправый альянс "Религиозный сионизм" может распасться. Ожидается, что сегодня вечером депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир объявит, что его партия "Оцма Иехудит" будет баллотироваться самостотельно на выборах 1 ноября.

"Религиозный сионизм" в недавних опросах продемонстрировал укрепление своих позиций. В частности, один из опросов показал, что партия может получить 13 мест в Кнессете, если ее возглавит Бен Гвир, ученик покойного экстремистского раввина Меира Кахане.

В прошлом месяце Бен Гвир предупредил, что пойдет на выборы в одиночку если не урегулирует разногласия с лидером партии Бецалэлем Смотричем по поводу состава избирательного списка "Религиозного сионизма".



