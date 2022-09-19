



Раскол в Объединенном арабском списке может дать Нетаниягу большинство - опрос

После официальной доработки партийных списков пятые за три года всеобщие выборы в Израиле по-прежнему выглядят чрезвычайно напряженными.



Партийные списки на пятые выборы в Израиле официально закрыты. В конце концов, несмотря на большое количество разговоров, "Авода" и "Мерец" не объединились, и каждый будет баллотироваться отдельно, но большая драма разыгралась в Объединенном арабском списке. "Балад" объявил, что он отделяется от списка и идет на выборы самостоятельно, оставив в Объединенном списке "Хадаш" и "Таал". Согласно опросам, проведенным в выходные дни, "Балад" не преодолеет избирательный порог.



Среднее значение пяти последних опубликованных опросов показывает количество мест в Кнессете для каждой из партий следующим образом:

Ликуд 32

Еш Атид 24

а-Махане а-Мамлахти 12

Религиозный сионизм 12

Шас 8

Яадут А-Тора 7

Авода 6

НДИ 5

Мерец 5

Раам 4

Хадаш-Тааль 4



Партия "Балад" и Айелет Шакед с "Хабайит Хайехуди" в настоящее время находятся ниже минимального порога голосов.



Согласно среднему показателю последних пяти опросов, включая опросы, опубликованные в газетах "Маарив" и "Исраэль ха-йом" в начале прошлой недели перед распадом Объединенного арабского списка, блок, возглавляемый "Ликуд", должен получить 59 мест в Кнессете, в то время как блок, противостоящий Биньямину Нетаниягу, имеет 56 мест. Другими словами, ни один из блоков не набирает 61 место, необходимое для формирования правящей коалиции. Однако раскол в Объединенном арабском списке может склонить чашу весов в пользу "Ликуд" и Нетаниягу.

