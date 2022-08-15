



Противник Нетаниягу пытается обжаловать результаты праймериз в "Ликуде"

Через несколько дней после проведения праймериз в партии "Ликуд", один из кандидатов Шай Галили подал апелляцию на результаты праймериз.



Как сообщает Ynet, Галили требует признать недействительным свой проигрыш Эли Далялю и заявляет о фальсификациях на нескольких избирательных участках.



Галили привел пример фальсификации. По его словам, на участке в Герцлии компьютер показал, что он набрал 0 голосов, а по протоколам было 154 голоса. Шай Галили утверждает, что подобные фальсификации имело место на избирательных участках в Хадере, Раанане и Герцлии.



Отмечается, что Галили известен как один из заклятых противников лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу и неоднократно выступал против него.