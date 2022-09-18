



Протестующие против Нетаниягу подверглись нападению недалеко от Ход-ха-Шарона

Израильтяне, протестующие против возвращения главы "Ликуда" Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра, заявили, что в субботу вечером они подверглись нападению в ходе двух разных инцидентов.



Это уже второй и третий случай в этом месяце. Первый инцидент произошел 3 сентября, когда протестующих против Нетаниягу забросали камнями на аналогичной демонстрации в Ришон-ле-Ционе. В результате двое протестующих получили легкие ранения, а нападавшие, отец и сын-подросток, были арестованы полицией.



Первый из двух субботних инцидентов ​​произошел на мосту Рамат-Хадар на трассе 4 в Ход-ха-Шароне, где около 20 человек устроили один из десятков пикетов, проводимых еженедельно на мостах и ​​перекрестках по всей стране.



Демонстранты заявили, что группа подозреваемых на квадроциклах и мотоциклах прибыла на место митинга и атаковала перекрывших движение активистов. Подозреваемые размахивали касками, били демонстрантов кулаками и сбивали их с ног. Как минимум один демонстрант получил легкие ранения.



Один из протестующих сообщил новостному сайту Ynet, что у квадроциклов и мотоциклов не было номерных знаков.



"Мы стояли на середине моста, блокируя его, чтобы они не могли проехать. Один из них ударил ногой пожилого человека из числа активистов. Затем он ударил меня по голове своим шлемом. Это реальность, Израиль 2022", — рассказал он о случившемся.



На место происшествия была вызвана полиция, но она прибыла после того, как подозреваемые успели скрыться. Полиция начала расследование инцидента.



В другом инциденте на перекрестке Ха-Оген возле Нетании активистка, выступающая против Нетаньяху сказала, что молодой человек вышел из своей машины и начал ругаться в ее адрес. Затем он плюнул на женщину, вырвал у нее из рук плакат с надписью "Нет - Биби. Да - переменам" и поджег его. Пока неясно, собирается ли полиция расследовать этот инцидент.



Активисты, выступающие против Нетаниягу, и в прошлом подвергались физическим нападениям . со стороны правых, особенно в разгар их демонстраций в 2020 году, когда нынешний лидер оппозиции еще занимал пост премьер-министра.