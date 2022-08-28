



Предвыборное безумие: объединение РААМ и партии Эли Авидара

12-й канал израильского ТВ сообщает о “контактах” между бывшим членом НДИ и основателем партии “Свободно-Демократический Израиль” Эли Авидаром.



Авидар, бывший офицер военной разведки, намеревается пойти на выборы в одном списке с израильскими Братьями-Мусульманами, исламистской партией РААМ.



Представители партии РААМ сообщили, что еще не решили, стоит ли им включать в состав предвыборного списка еврейского кандидата.



Авидар утверждает, что “весит” 2 мандата, согласно проведенным им “внутренним опросам”. таким образом, он сулит РААМ еще два мандата, при том, что сам РААМ может получить пять.





