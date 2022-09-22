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Предвыборная гонка для Аелет Шакед кончится еще хуже чем ожидалось
22.09.2022 09:09 Аркадий Бочаровский

Предвыборная гонка для Аелет Шакед кончится еще хуже чем ожидалось

Известный израильский политический обозреватель Амит Сегаль предсказывает, что предвыборная гонка для Аелет Шакед кончится еще хуже чем ожидалось.

Отвечая на вопрос Рафи Решефа во время ТВ-шоу: “Пойдет ли Аелет Шакед до конца?” Сегаль ответил: “Определенно нет, она связала свою судьбу с Еврейским домом, и там у Нетаниягу есть мощные рычаги воздействия”.

Согласно опросам общественного мнения, союз с Еврейским Домом дает Шакед еще полпроцента голосов избирателей, и она приближается к 2% поддержки.

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