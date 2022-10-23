



Предстоящие выборы в Израиле обойдутся стране в 79 шекелей на каждого избирателя

Бюджет выборов 1 ноября составляет 538 миллионов шекелей (примерно $ 151 млн), как объявил в воскресенье финансовый комитет Кнессета, а расходы составляют около 79 шекелей (примерно $ 22 доллара) на одного потенциального избирателя.



Выборы станут пятыми в Израиле с 2019 года. Расчет производился исходя из количества граждан, имеющих право проголосовать — 6 788 804 человека.



Около 153 миллионов шекелей (примерно 43 миллиона долларов) из бюджета было выделено на выплату заработной платы работникам избирательных участков — 28 % бюджета выборов.



Еще 32 миллиона шекелей (6,5 миллиона долларов) будут потрачены на меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса.



Бюджет не включает расходы, связанные с Центральной избирательной комиссией, бюджет которой в прошлом году был утвержден в размере 45 миллионов шекелей.



Помимо расходов на укомплектование комитета, создание избирательных участков и печать миллионов бумажных бюллетеней для голосования, каждая партия также получает государственное финансирование для своей предвыборной деятельности.



Помимо бюджета Кнессета, оценки общих затрат экономики на выборы намного выше.



Ранее в этом году, по оценке Израильского института демократии, общая стоимость выборов оценивалась от 2,54 млрд шекелей (733 млн долларов) до 2,9 млрд шекелей (837 млн ​​долларов).

