



Председатель НДИ Либерман: "Надеюсь, мы не проснемся в коалиции тьмы"

Председатель партии НДИ, министр финансов Авигдор Либерман, сегодня утром, во вторник, сразу после голосования на избирательном участке в поселке Нокад сделал заявление для СМИ: "Вопрос сегодня в том, в какой стране мы проснемся завтра. Я надеюсь, что мы проснемся в сионистской, либеральной, толерантной и свободной стране, а не в галахическом государстве с коалицией тьмы под контролем раввина Тау и раввина Голднопфа".



"Другой вопрос, куда пойдут бюджеты, пойдут ли деньги на встречи и поздравления или деньги пойдут на высокие технологии и солдат ЦАХАЛа? Единственная партия, которая не мечется и не ходит зигзагами в этом вопросе, это НДИ. Вот почему мы очень оптимистичны, и я призываю всех граждан Израиля выйти и проголосовать".







