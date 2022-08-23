



Праймериз в "Мерец": когда стартует голосование

Сегодня в партии "Мерец" состоятся праймериз, на которых будут выбран не только список кандидатов в Кнессет, но и лидер партии.



Голосование будет проходить как онлайн, так и в кабинках для голосования. Избирательные участки откроются в 14:00 и будут открыты до 22:00. В городах, где проживает до 499 членов партии избирательные участки будут открыты с 16:00. до 21:00.



Каждый голосующий член "Мерец" будет подавать два бюллетеня: один за руководство партии, второй - за список в Кнессет.



Напомним, что пост лидера "Мерец" борются Захава Гальон и Яир Голан.