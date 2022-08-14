



Повлияет ли присоединение Айзенкота к А-Махане а-Мамлахти на результаты выборов

Присоединение Гади Айзенкота к альянсу Тиква Хадаша и Кахоль Лаван, получившему название А-Махане а-Мамлахти (Лагерь государсвтенников), мало как повлияет на результаты выборов.

Об этом свидетельствуют проведенные сегодня, 14 августа, результаты опросов.

Также есть вероятность того, что правый блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, не получит 61 мандат, необходимый для формирования правительства.

Согласно опросу Кан, Ликуд получит 35 мандатов, Еш Атид - 22, А-Махане а-Мамлахти - 14,

Религиозный сионизм - 9, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, Объединенный Арабский Список - 6, НДИ - 5, Авода - 5, РААМ - 5,

Мерец - 4. Руах Ционит не преодолеет избирательный барьер.

По данным 13 канала, Ликуд получит 34 мандата, Еш Атид - 23,

А-Махане а-Мамлахти - 12,

Религиозный сионизм - 11, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, Объединенный список - 6, Авода - 5, РААМ - 5, НДИ - 5, Мерец - 4.

Руах Ционит не проходит в Кнессет.

Результаты новостного опроса 12 канала: Ликуд - 34, Еш Атид - 23, А-Махане а-Мамлахти - 14, Религиозный сионизм - 10, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, Объединенный список - 6, Авода - 6, РААМ - 5, НДИ - 4, Мерец - 4.

Результаты опроса 14 канала: Ликуд - 34, Еш Атид - 22,

А-Махане а-Мамлахти - 13, Религиозный сионизм - 11, ШАС - 9, Яадут А-Тора - 7, Объединенный список - 5, НДИ - 5, Авода - 5, РААМ - 5, Мерец - 4.