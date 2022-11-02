



После подсчета около 80% голосов: у Нетаниягу - 65 мандатов

К 09:06 было подсчитано 3 863 484 голоса - примерно 79,8% всех голосов. Согласно результатам на данный момент, Ликуд получает 31 место в Кнессете, Еш Атид - 24, религиозные сионисты - 14, Махане Мамлахти - 12, ШАС - 11, Яадут А-Тора - 9, НДИ - 5, Раам - 5, Хадаш-Тааль - 5 и Авода - 4.



Мерец и БАЛАД приближаются к избирательному порогу, но на данном этапе не проходят. Картина по блокам на данный момент такова: Сторонники Нетаниягу - 65, Хадаш-Тааль - 5 и нынешняя коалиция - 50.