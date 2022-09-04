



После большого отпуска: Нафтали Беннет может изменить судьбу выборов



Альтернативный премьер-министр Нафтали Беннет находится в продолжительном отпуске на юге Италии.



Там ему было представлено “глубинное исследование” по результатам которого партия, которую он возглавит “уверенно преодолеет избирательный барьер”. Согласно авторам исследования, такая партия “изменит баланс”, а следовательно и судьбу грядущих выборов и заберет голоса главным образом у Яира Лапида и Бени Ганца, но также и у того сегмента, который еще не решил за кого голосовать, главным образом, у представителей национально-религиозного лагеря.



“Политические аналитики” утверждают, что если Беннет примет решение продолжить свою карьеру в политике, он не будет идти против Аелет Шакед, а напротив “поможет вытащить телегу из грязи” и что Беннет является “именно тем компонентом, который необходим людям, поддержавшим “правительство изменений”.