



Поллард призвал голосовать на выборах за Шакед

Йонатан Поллард, отбывший наказание в американской тюрьме за шпионаж в пользу Израиля, призвал голосовать за Аелет Шакед.



“Друзья, как всем известно, я не являюсь членом какой-либо политической партии и по сей день официально не рекомендовал ни одного человека или партию.

Я независим, и моя единственная лояльность и забота связаны с государством Израиль и народом Израиля.

Из-за моей бесконечной любви к стране и моей приверженности ее выживанию и будущему я сейчас призываю голосовать за человека, который, как я знаю, будет служить Израилю таким образом, чтобы защищать как жизненные интересы, так и достоинство государства - и этот человек - Аелет Шакед", - заявил он.



