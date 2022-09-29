



Политический тупик: блок Нетаниягу не получает большинство

Новый опрос 12-го канала израильского ТВ показал, что блоку, возглавляемому Биньямином Нетаниягу, немного не хватило мандатов до получения необходимого большинства.



Если бы выборы состоялись сегодня, то партия "Ликуд" получила бы 32 мандата, "Еш Атид" - 24, "А-Махане А-Мамлахти" - 13 мандатов; Религиозный сионизм - 12; ШАС - 8; "Яадут А-Тора - 7; НИД - 6 мандатов; "Авода" - 5; "Мерец" - 5; РААМ - 4 и "Хадаш-Таал" 4 мандата.



"Еврейский дом" во главе с Аелет Шакед не набирает минимума в 3,25%, необходимого для прохождения в Кнессет. Та же ситуация и с партией "Балад", отделившейся от "Хадаш-Таал" ранее.



Блок Нетаниягу, состоящий из правых и религиозных партий, получит 59 мест в следующем Кнессете, что меньше 61 места, необходимого для формирования правительства. Блок коалиционных партий во главе с Лапидом по этому сценарию получил бы 57 мест.



Партии "Хадаш" и "Таал", представляющие арабских избирателей, не связаны ни с одним из блоков и работают по общему списку.



Данный опрос показывает спад для блока Нетаниягу.