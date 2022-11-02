



Подсчитано 25% голосов

К 4:15 2 ноября было подсчитано 1 222 090 голосов - около 25,2% всех голосов. Согласно полученным на данный момент результатам, Ликуд получает около 23,9% голосов, Еш Атид находится на втором месте с 16,1% голосов.



Религиозно-сионистская партия занимает третье место с 11,4%, ШАС - 9,7%, "Махане Мамлахти - 8,5%, Яадут А-Тора - 8%, НДИ - 4,4%, Хадаш-Тааль - 3,45% и Авода - 3,3%. На данный момент Раам имеет около 3% голосов, Мерец и Балад - по 2,8%, все три партии ниже избирательного барьера.