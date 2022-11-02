



Подсчет голосов: в Мерец сохраняют "осторожный оптимизм"

Депутат Моси Раз от партии "Мерец" заявил, что он "осторожно оптимистичен" по поводу результатов голосования, поскольку текущий подсчет голосов показывает, что "Мерец" набрала 3,24%, что всего на 0,01% меньше порога, необходимого для прохождения в Кнессет.



Об этом сообщает Times of Israel.



"То, что мы видим, является частичными результатами, мы сохраняем осторожный оптимизм. Это может закончиться лучше, а может быть и хуже. Мы продолжим представлять наших избирателей, даже если они будут вне коалиции или вне Кнессета", - заявил он.