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Почти 9% голосов получили партии, не прошедшие в Кнессет
08.11.2022 14:33 Ольга Белозерова

Почти 9% голосов получили партии, не прошедшие в Кнессет

Согласно новому анализу, почти 9% голосов, отданных на выборах в Кнессет на прошлой неделе, достались партиям, не преодолевшим минимальный порог для прохождения в Кнессет. Это является самым высоким показателем как минимум с 1988 года, сообщает Times of Israel.

По словам научного сотрудника Израильского института демократии Офера Кенига, 8,7% от общего числа поданных бюллетеней, что составляет около 410 000 голосов, получили фракции, которых не будет в Кнессете.

Большую часть голосов - около 300 000 - получили "Мерец" и "Балад". 

В 2019 году 8,5% голосов достались партиям, не получившим достаточной поддержки для прохождения в Кнессет.

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