



Почти 9% голосов получили партии, не прошедшие в Кнессет

Согласно новому анализу, почти 9% голосов, отданных на выборах в Кнессет на прошлой неделе, достались партиям, не преодолевшим минимальный порог для прохождения в Кнессет. Это является самым высоким показателем как минимум с 1988 года, сообщает Times of Israel.



По словам научного сотрудника Израильского института демократии Офера Кенига, 8,7% от общего числа поданных бюллетеней, что составляет около 410 000 голосов, получили фракции, которых не будет в Кнессете.



Большую часть голосов - около 300 000 - получили "Мерец" и "Балад".



В 2019 году 8,5% голосов достались партиям, не получившим достаточной поддержки для прохождения в Кнессет.